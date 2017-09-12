Хёнесс считает, что Мюллера не надо штрафовать за слова об Анчелотти

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал недавние слова нападающего команды Томаса Мюллера. Футболист был очень недоволен тем, что оказался на скамейке запасных в матче 2-го тура Бундеслиги с бременским «Вердером» (2:0), и не скрывал разочарования. Наставник мюнхенцев Карло Анчелотти пояснил, что его решение было обусловлено тактическими соображениями.
«Я считаю, что слова, которые произнёс Мюллер, находятся в рамках этики. Там не было ничего, за что можно было бы штрафовать игрока. В нашем клубе работают люди, получившие признание и имеющие право высказываться. И мне не нравится, что в случае с «Баварией» каждое слово скрупулёзно взвешивается. Это касается не только высказываний со стороны. Поэтому нам всем следует немного успокоиться», — цитирует Хёнесса интернет-издание Sport1.