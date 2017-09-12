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Шевченко: у меня нет клубных предпочтений, с удовольствием встречусь с Суркисом

12 сентября 2017, вторник. 09:56 Футбол

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на критику со стороны президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса по поводу невыхода Сергея Сидорчука и Дениса Гармаша в стане национальной команды на отборочный матч ЧМ-2018 со сборной Исландии (0:2).

«Я с большим уважением отношусь ко всем футболистам национальной команды. У меня нет предпочтений по клубным принципам, ребята приезжают играть за свою страну. Мы — одно целое, единая команда. В футболе всегда кто-то выходит на поле, а кто-то остаётся на скамейке запасных. Нельзя всем гарантировать участие в поединках, и все это прекрасно понимают.

Я рассчитываю на каждого игрока, которого вызываю. У нас полное взаимопонимание с ребятами, за что я им всем очень благодарен. В среду буду в Харькове на матче «Шахтёра» в Лиге чемпионов, а на следующий день — в Киеве на игре «Динамо» в Лиге Европы. С удовольствием встречусь с Игорем Суркисом и поговорю с ним об этом», – цитирует Шевченко «Команда №1».

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Источник: Команда №1 Сообщить об ошибке
Теги
Динамо Киев Сборная Украины — Футбол Андрей Шевченко Игорь Суркис
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
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