Бауса: в сборной Аргентины есть игроки, которые переносят давление очень тяжело

Бывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса прокомментировал положение, в котором оказалась национальная команда. По итогам 16 туров отборочного турнира чемпионата мира «альбиселесте» набрала 24 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице.
«В сборной Аргентины есть игроки, которые переносят давление очень тяжело. Причём давление они испытывают со всех сторон. Это и болельщики, и СМИ, и вообще всё, что крутится вокруг команды. Тем не менее они и тренерский штаб достаточно компетентны, чтобы победить в следующем матче перуанскую сборную. Что же касается наставника команды Сампаоли, то ни у кого нет волшебной палочки. Сампаоли побеждает и проигрывает как все», — цитирует Баусу Ole.
Со сборной Перу аргентинцы сыграют 5 октября на своём поле.