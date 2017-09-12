Симонян: я соскучился по «Спартаку» в Лиге чемпионов, пусть он проявит себя

Первый вице-президент РФС, ветеран «Спартака» Никита Симонян оценил шансы ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов. Сегодня, 12 сентября, «армейцы» стартуют матчем с «Бенфикой», а красно-белые на следующий день сыграют с «Марибором».
«Я желаю ЦСКА и «Спартаку» успешно выступить в Лиге чемпионов. У меня нет сомнений, что обе наши команды могут выйти в 1/8 финала, несмотря на то что соперники в группах серьёзные. Самое главное – хорошо подготовиться и играть в свой футбол. Сейчас уже почти не осталось слабых команд, поэтому нужно к каждой игре подходить очень ответственно. Всё в руках и ногах наших команд. Я соскучился по «Спартаку» в Лиге чемпионов, поэтому пусть он проявит себя», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.