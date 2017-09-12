Эллардайс отказался вернуться на пост наставника «Кристал Пэлас»

Бывший главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс признался, что отказался рассматривать варианты возвращения в стан лондонского клуба. Накануне после четырёх поражений подряд в новом сезоне с поста главного тренера «Кристал Пэлас» был уволен Франк де Бур.
В СМИ сообщалось, что на место 47-летнего специалиста будет приглашён бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон. Но прежде чем обратиться к его кандидатуре, президент «Пэлас» Стив Пэриш безуспешно пытался уговорить Эллардайса вернуться в команду.
«Хочу прояснить — я разговаривал со Стивом и сказал ему, что не готов вернуться. Он спросил меня, что я об этом думаю, и я ему ответил. Если бы мне предложили работу, то я бы не захотел вернуться. Сейчас мне не было бы комфортно взяться за тренерскую работу, сейчас я наслаждаюсь жизнью, и я с удовольствием наблюдаю, как другие справляются с давлением Премьер-лиги», — цитирует Эллардайса Sky Sports.