Полузащитник «Бенфики» Любомир Фейса продлил контракт со своим клубом в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба лиссабонской команды.
Новый контракт 29-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года. Ранее стало известно, что Фейса и его одноклубник Жардел пропустят первую игру с ЦСКА.
Матч «Бенфика» — ЦСКА состоится 12 сентября в Лиссабоне. Начало – в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Закажи поездку на матч Лиги чемпионов с участием ЦСКА.
Полузащитник «Бенфики» Фейса перед матчем с ЦСКА продлил контракт
Фото: www.slbenfica.pt
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «Твиттере».
Защитник Жардел и хавбек Фейса из-за травм не помогут «Бенфике» в матче с ЦСКА