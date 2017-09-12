Главный тренер сборной Северной Ирландии арестован за вождение в нетрезвом виде

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил взял под арест из-за подозрений в управлении машиной в нетрезвом состоянии. Как сообщает The Scottish Sun, полиция Эдинбурга задержала 48-летнего специалиста в 10 сентября ночью. Для дачи показаний О'Нил должен будет явиться в суд 10 октября.
О'Нил работает с национальной командой Северной Ирландии с 2012 года. В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года в России североирландцы в настоящее время имеют в активе 19 очков после восьми матчей и занимают вторую позицию в турнирной таблице, отставая от лидирующей сборной Германии на пять очков.
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