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Салах: «Ливерпуль» должен забыть результат матча с «Ман Сити» и играть дальше

12 сентября 2017, вторник. 11:21 Футбол

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей», а также эмоциями от того, что был признан болельщиками лучшим игроком команды в августе.

«Я очень рад, доволен, что смог помочь команде выиграть и набрать важные очки. Очень рад быть частью «Ливерпуля», который является моей семьёй. Счастлив играть с этими футболистами.

Что касается матча с «Севильей», рад, что начинаем выступление в Лиге чемпионов на «Энфилде». Хочется выиграть этот матч. Мы должны забыть последний результат («Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити» 0:5. — Прим. «Чемпионата») и играть, как раньше», — цитирует Салаха пресс-служба «Ливерпуля».

Матч «Ливерпуль» — «Севилья» состоится 13 сентября. Начало – в 21:45 мск.

Салах назван лучшим игроком «Ливерпуля» в августе
Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Манчестер Сити ФК Севилья Мохамед Салах
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
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