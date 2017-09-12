Салах: «Ливерпуль» должен забыть результат матча с «Ман Сити» и играть дальше

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей», а также эмоциями от того, что был признан болельщиками лучшим игроком команды в августе.
«Я очень рад, доволен, что смог помочь команде выиграть и набрать важные очки. Очень рад быть частью «Ливерпуля», который является моей семьёй. Счастлив играть с этими футболистами.
Что касается матча с «Севильей», рад, что начинаем выступление в Лиге чемпионов на «Энфилде». Хочется выиграть этот матч. Мы должны забыть последний результат («Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити» 0:5. — Прим. «Чемпионата») и играть, как раньше», — цитирует Салаха пресс-служба «Ливерпуля».
Матч «Ливерпуль» — «Севилья» состоится 13 сентября. Начало – в 21:45 мск.