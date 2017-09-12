«Спартак» представил видео вокруг матча с «Рубином»

«Спартак» на своём официальном канале в YouTube выложил видео вокруг матча 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0). Эта игра стала для полузащитника и автора единственного гола Квинси Промеса 100-й в футболке столичного клуба.
В дебюте второго тайма Денис Глушаков из центрального круга сделал передачу к штрафной на Квинси Промеса, который переиграл защитника и пробил в дальний нижний угол.
«Спартак» (12 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин» (14 баллов) — шестой.
Видео вокруг матча также можно посмотреть в YouTube.
«Спартак» выиграл у «Рубина» благодаря голу Промеса