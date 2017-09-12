На арене в Ростове-на-Дону начался монтаж первого информационного табло

На стадионе в Ростове-на-Дону, который в 2018 году будет принимать матчи чемпионата мира, началась установка первого информационного табло. Всего их будет два — монтаж второго начнётся в ближайшие 10 дней.
Также на стадионе идёт монтаж сидений синего цвета, продолжаются работы по остеклению, благоустройству, прокладка инженерных сетей внутри стадиона. Устройство наружных инженерных сетей (электроснабжение, водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение, слаботочные сети) полностью завершено, сообщает пресс-служба ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
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