Селюк: Гафар летал на игры сборной, а не на рыбалку где-то под Оренбургом

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Тамбова» Абдула Гафара, ответил на критику главного тренера команды Андрея Талалаева в адрес футболиста.
«У Андрея Талалаева отличное чувство юмора, хочу это отметить. Он может заменять Жванецкого на концертах. Шучу, конечно. Если серьёзно, то ситуация с Абдулом Гафаром прозрачна и понятна. Он практически единственный игрок в ФНЛ, который выступает за сборную своей страны. Он играет за Буркина-Фасо, которая сейчас стоит выше сборной России в рейтинге ФИФА. Всего два матча нужно выиграть его сборной, чтобы точно попасть на чемпионат мира в России. Сейчас команда Буркина-Фасо идёт на первом месте в группе.
Проблема заключается в том, что в регламенте ФНЛ не предусмотрены паузы для игр национальных команд. Я прекрасно понимаю Андрея Талалаева, ведь его не волнует сборная Буркина- Фасо, его волнует «Тамбов». Поэтому, когда игрок уезжает, в это время проходят матчи чемпионата. Для Талалаева иметь игроков сборных – не совсем удобно. Поэтому он с присущим ему юмором комментирует эту ситуацию. Считаю, что это хорошо.
Гафар уехал на игры своей сборной, как тот же Муса или Каборе. И вернулись они в одно и то же время в свои клубы.
Сейчас Гафар находится в расположении «Тамбова» и уже приступил к тренировкам. Но для Андрея Талалаева как для тренера клуба ФНЛ эта ситуация не совсем удобная. Ведь в октябре снова будут игры национальных команд. У Талалаева нет проблем с Гафаром как с игроком, только технические. Но это вопросы к календарю и регламенту ФНЛ. Ведь Абдул не уехал куда-то отдыхать или на рыбалку где-то под Оренбургом. Он летал в Африку на игры сборной, а там длительные перелёты, вот и получилось, что Талалаев его не смог поставить на игру», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
В текущем сезоне ФНЛ Абдул Гафар принял участие в четырёх матчах и забил 1 гол.