Киевское «Динамо» не подавало апелляцию на присуждение технического поражения

Киевское «Динамо» пока не подало апелляцию на решение КДК ФФУ о присуждении ему технического поражения за неявку на матч чемпионата Украины с «Мариуполем», сообщает Sport Arena.
Сейчас в «Динамо» ждут полного решения КДК по этому вопросу, где должна быть расписана и аргументирована вина киевлян при неявке на матч с мариупольцами и даны обоснования присуждения команде технического поражения. Лишь на основании всех пояснений «Динамо» и сформирует свой протест в апелляционный комитет ФФУ. У киевлян есть 10 дней с момента оглашения решения на подачу апелляции.
Отмечается, что в «Динамо» не уверены в отношении успешности апелляции. Юристы киевского клуба уже занимаются оформлением подачи документов в Лозанну, чтобы направить туда прошение сразу после негативного для них решения апелляционного комитета.