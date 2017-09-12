Игуаин: цель «Ювентуса» — выиграть все турниры, в которых он участвует

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин рассказал о задачах, которые стоят перед командой, а также о своей роли форварда.
«Моя обязанность – забивать голы. Никакой одержимости, просто такая роль у нападающего. Футбол – это постоянное давление. Тот, кто не может с ним справиться, не любит этот вид спорта.
Для меня это постоянно меняющийся вид спорта. Вы можете забить в семи матчах кряду, а потом в двух не забить, и все думают, что наступил кризис. Все привыкают, что вы много забиваете. Буффон в свои 40 лет говорит, что он может играть ещё лучше. Я тоже чувствую, что могу. Я молод, надеюсь, у меня впереди ещё много лет в футболе.
Задачи? Здесь, в «Ювентусе», вы играете, чтобы выиграть всё. Таков менталитет. Это то, что сразу узнаёшь, когда только приходишь в команду. В прошлом году мы были близки. В этом попробуем ещё раз», — цитирует Игуаина The Guardian.
12 сентября «Ювентус» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на «Камп Ноу» сыграет с «Барселоной». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 мск.