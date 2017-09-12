На матч 10-го тура РФПЛ «Тосно» — «Спартак» реализовано 1100 билетов

Как сообщили в «Тосно» корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, на домашний матч 10-го тура РФПЛ со «Спартаком» на сегодняшний день реализовано 1100 билетов. По словам работников клуба, аншлага на предстоящей встрече не ожидается.
Динамика продаж совпадает с реализацией билетов на игру против «Зенита» в 3-м туре РФПЛ. В том матче на стадион «Петровский» пришло 12 555 зрителей. В клубе ожидают, что предстоящую игру со «Спартаком» посетят около 12 тыс. болельщиков.
Матч «Тосно» — «Спартак» состоится 17 сентября.
«Тосно» — «Анжи» — 2:2. Видеообзор матча 9-го тура РФПЛ