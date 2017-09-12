Погба: хотим доказать, что «Манчестер Юнайтед» заслуживает играть в ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от выступления команды на групповом этапе Лиги чемпионов. Манкунианцы попали в группу А вместе с «Бенфикой», ЦСКА и «Базелем». 12 сентября «МЮ» на «Олд Траффорд» примет «Базель».
«Очевидно, я перешёл в «Манчестер Юнайтед», чтобы играть в Лиге чемпионов. Я знал, что в прошлом сезоне, когда переходил, предстоит играть в Лиге Европы, поэтому цель состояла в том, чтобы выиграть турнир и вернуться в ЛЧ. Мы этого добились.
Многие говорят, что у нас лёгкая группа, но в Лиге чемпионов не бывает легко. Все хотят обыграть «Манчестер Юнайтед», а мы хотим доказать, что заслуживаем играть в этом турнире.
Желание вновь услышать гимн Лиги чемпионов подстёгивало меня. Когда ты слышишь его, мурашки бегут по коже», — цитирует Погба пресс-служба «МЮ».
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Базель» состоится 12 сентября. Начало – в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.