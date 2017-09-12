Агент: в будущем Ярмоленко ещё может оказаться в «Баварии»

Вадим Шаблий, агент полузащитника дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко, рассказал, что вел переговоры с мюнхенской «Баварией» и уверен, что его клиент преуспеет в новом клубе.
«От интереса и переговоров до реальной сделки — длинный путь. Когда у меня спрашивают, есть ли конкретика, всегда отвечаю: «Конкретика — это когда подписан контракт». Никогда не любил, когда информация распространялась раньше времени.
Мы вели переговоры с «Баварией», встречались в Мюнхене с главным тренером команды Карло Анчелотти. Кто знает, может, в обозримом будущем Андрей ещё окажется в «Баварии», которая любит покупать игроков у «Боруссии». Но сейчас главное, чтобы он как можно быстрее адаптировался в Германии, выучил язык и играл в хороший футбол на таком уровне. Я уверен, что у него всё получится. Просто знаю его характер», — цитирует агента «Команда №1»,
Ярмоленко перешёл в «Боруссию» в конце августа и уже успел дебютировать за новую команду в матче с «Фрайбургом» (0:0).