Ибрагимович: колено почти восстановилось, продолжайте поддерживать меня

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сообщил, что он близок к полному восстановлению после травмы колена. Шведский форвард получил повреждение ещё в прошлом сезоне
«Колено почти восстановилось. Я хочу, чтобы все набрались терпения, и когда я вернусь, мир об этом узнает. Продолжайте поддерживать меня, будьте терпеливыми, и я вернусь сильнее, чем когда-либо», — цитирует форварда Aftonbladet.
В конце августа манкунианцы заключил новый контракт с Ибрагимовичем сроком на один год. 35-летний футболист уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, сыграв во всех турнирах 46 матчей и забив 28 голов.
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Ибрагимовичем