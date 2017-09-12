Россияне уступили во всех матчах Детского кубка чемпионов

В Софии завершился пятый розыгрыш Детского кубка чемпионов ЛУКОЙЛ // Lukoil Cup, престижного международного турнира среди двенадцатилетних футболистов. Матчи состоялись на основной арене болгарского «Левски», а участниками финала стали лучшие детские академии стран Восточной и Западной Европы. Россия была представлена победителем отборочного всероссийского этапа турнира, казанским «Рубином», сумевшим месяцем ранее в Москве взять верх над всеми столичными грандами — «Спартаком», «Локомотивом» и ЦСКА.
К сожалению, на международной арене повторить успех казанскому клубу не удалось — россияне остались за чертой призёров соревнований, уступив во всех своих матчах. Победителем же стал греческий клуб ПАОК, в финальном матче оказавшийся сильнее сербской «Црвены Звезды» — 2:0. Одной из сенсаций стало неудачное выступление предыдущего обладателя трофея, португальской «Бенфики», ставшей по итогам лишь пятой.
Трансляции всех поединков Детского кубка чемпионов Лукойл // Lukoil Cup доступны на официальном канале «Левски» в YouTube.