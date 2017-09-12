Полузащитник Фелипе, которым интересовался «Спартак», выбыл на срок до 8 месяцев

Полузащитник «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе, к которому проявлял интерес московский «Спартак», выбыл из строя на 6-8 месяцев. Как сообщает UOL, 20-летний футболист в матче с «Аваи» (0:1) получил травму крестообразных связок колена.
«В голове разные мысли. Мы не готовы к таким вещам, когда с ними не столкнёмся. Я не ожидал травмы. Всегда говорил родителям, что очень боюсь подобных вещей. Но с божьей помощью всё будет в порядке. Это происходит не в первый раз в жизни», — сказал хавбек.
В текущем сезоне чемпионата Бразилии 20-летний игрок провёл 19 матчей, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.
Источник: Эвертон Фелипе должен перейти в «Спартак» в начале следующей недели