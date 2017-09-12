Сборная России сыграет в первом матче на реконструированной арене «Динамо»

Сборная России примет участие в первом матче на реконструированном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Об этом сообщил член общественно-экспертного совета московского клуба Сергей Степашин.
«В следующем году „Динамо“ будет играть на одном из лучших стадионов Европы, в нашем родном Петровском парке. Мы откроем его в честь 95-летия „Динамо“. Первый матч на нём проведёт сборная России с одной из ведущих команд мира накануне чемпионата мира. Со Станиславом Саламовичем Черчесовым уже есть договорённость», — цитирует ТАСС Степашина, который добавил, что игра с участием сборной России на стадионе «Динамо» пройдёт в начале июня.
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