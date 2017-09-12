Ковалевски: думаю, ЛЧ поможет «Спартаку» раскрыть свой высокий потенциал

Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски в беседе с пресс-службой клуба пожелал удачи красно-белым в Лиге чемпионов. 13 сентября «Спартак» в Словении в первом матче группового этапа Лиги чемпионов сыграет против «Марибора».
«В каждом туре Лиги чемпионов проходит много интересных матчей, но за спартаковцами буду следить в первую очередь. Болельщикам красно-белых желаю ярких эмоций от выступления «Спартака» на европейской арене – таких же, как в прошлом сезоне, когда клуб стал чемпионом. Команде в целом и каждому из футболистов – удачных, мощных матчей. Думаю, Лига чемпионов станет тем самым стимулом, который поможет «Спартаку» раскрыть свой высокий потенциал», — сказал Ковалевски.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Марибор» — «Спартак». Начало — в 21:45 мск.
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