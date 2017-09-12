Португальский футбольный аналитик и автор книг Жил Нуньеш высказал мнение, в каком составе «Бенфика» выйдет на поле в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, начало игры — в 21:45 мск.
По его мнению, «Бенфика» с первых минут выйдет в таком составе: Варела, Гримальдо, Лопес, Луизао, Алмейда, Серви, Пицци, Аугусто, Сальвио, Сеферович, Жонас.
Португальский аналитик предположил, в каком составе «Бенфика» сыграет с ЦСКА
Также Нуньеш уверен, что москвичам облегчит задачу отсутствие Фейсы, который, скорее всего, не сможет принять участие в игре из-за травмы.
«При потере мяча Фейса выжимает соперника в те зоны, где проще всего отнять мяч. Оборонительные навыки Фейсы раскрепощают Пицци, который играет под нападающими. ЦСКА крайне повезло, что не сыграет Фейса. Помню, в прошлом сезоне он травмировался, и «Бенфика» пропустила три мяча от «Боавишты», — пишет Нуньеш.
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