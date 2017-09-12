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«Спартак» отправился в Словению с Таски, но без Джано и Зе Луиша

12 сентября 2017, вторник. 15:39 Футбол

Сегодня футболисты «Спартака» провели тренировку, которая продлилась примерно час. В общую группу вернулся защитник Сердар Таски, а Зе Луиш и Джано работали по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба красно-белых.

После обеда команда выехала в аэропорт, откуда вылетит в Марибор, а затем отправится на стадион «Людски врт», где завтра состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов.

В распоряжении главного тренера «Спартака» Массимо Карреры 20 футболистов. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша и Луис Адриано.

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Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
Теги
Марибор ФК Спартак Джано Ананидзе Зе Луиш Сердар Таски Травмы — футбол
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
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