Бенитес вернулся в расположение «Ньюкасла» после операции

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес вернулся в расположение клуба после операции. Об этом говорится на официальной странице английской команды в «Твиттере».
57-летний испанский специалист во время перерыва на матчи сборных на прошлой неделе перенёс хирургическое вмешательство в связи с инфекцией, появившейся после удаления грыжи. Данная операция была сделана больше двух лет назад.
Бенитес намеревался приступить к работе 7 сентября, но вернулся домой из-за боли, которую почувствовал, находясь в машине. В итоге «Ньюкасл» провёл матч 4-го тура АПЛ с «Суонси Сити» без главного тренера, но добился победы (1:0).
«Ньюкасл Юнайтед» выиграл у «Суонси Сити» в отсутствие Бенитеса