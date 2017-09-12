Бумаль: в российской Премьер-Лиге вижу игроков высокого качества

Полузащитник «Урала» Петрюс Бумаль прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (1:1), а также поделился впечатлениями от российского чемпионата.
«Игра была хорошей, но не идеальной. Мы хотели выиграть, но счёт 1:1. Мы разберём эту игру, конечно. Но сейчас прежде всего надо сфокусироваться на следующем матче. И нам нужно основательно подготовиться, чтобы выиграть. Сыграл неплохо, впервые вышел в стартовом составе. Благодарен тренерскому штабу за этот шанс. И благодарен всему персоналу команды за то, что я шаг за шагом прогрессирую.
Конечно, мы хотели выиграть. У нас хорошая команда и игроки высокого уровня. Мы хорошо готовились к игре в течение прошлой недели. Когда пропустили мяч, были расстроены. Обсудили этот момент после игры. Но мы как семья. Пусть всё, о чём мы говорили после игры, останется внутри коллектива. Мы сделали выводы. Хотим выиграть следующий матч, чтобы порадовать наших фанатов.
В РФПЛ вижу игру высокого качества. Я играл во Франции, в Болгарии… В России лига сильнее болгарской. Это чувствуется. Здесь больше игроков высокого класса, техничных ребят. Игра идёт быстрее, поля качественнее, поэтому здесь комфортнее играть. Ставлю перед собой амбициозные цели и личные, и командные. У нас всё есть для того, чтобы реализовать их», — цитирует Бумаля пресс-служба «Урала».
Следующий матч «Урал» проведёт 17 сентября против «Рубина».