ЦСКА крупно проиграл «Бенфике» в юношеской лиге УЕФА

В группе А юношеской лиги УЕФА завершился матч между «Бенфикой» U19 и ЦСКА U19, который проходил на стадионе «Кайша Футебол Кампус». Хозяева стартовали с уверенной победы, отправив в ворота московской команды пять мячей.
В составе победителей дубль оформил Нуну Сантуш, который отличился на 41-й и 47-й минутах. Почин одноклубника поддержали Жозе Гомеш (58), Рикарду Араужу (87) и Умаро Умбало (89). У ЦСКА гол престижа на счету Виталия Жиронкина (82).
Следующий матч ЦСКА проведёт 27 сентября с «Манчестер Юнайтед», а «Бенфика» сыграет с «Базелем».