Продажа билетов на матчи чемпионата мира — 2018 стартует 14 сентября

Продажа билетов на на матчи чемпионата мира 2018 года в России начнётся 14 сентября. Помимо России, которая принимает турнир, путёвки на турнир уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея и Саудовская Аравия. Продажа билетов стартует 14 сентября начиная с 12:00 по московскому времени на сайте FIFA.com/bilet.
«Мы разработали систему, которая даёт всем болельщикам равные шансы на приобретение билетов. На каждом чемпионате мира болельщики были важнейшей частью большого спортивного праздника. Чемпионат мира в России станет уникальным событием с точки зрения организации и атмосферы турнира, достойно продолжив традиции мировых футбольных первенств», — цитирует генерального секретаря ФИФА Фатму Самуру пресс-служба организации.
Продажи билетов пройдут в несколько этапов. Первый период 1-го этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября 2017 года. В это время любители футбола смогут подать заявки на приобретение билетов. Второй период 1-го этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.
После жеребьёвки чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года, будет открыт 2-й этап продаж. Он, как и 1-й этап, будет включать в себя период продаж путём случайной жеребьёвки (с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).
Билеты, приобретенные в ходе 1-го и 2-го этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнётся не раньше апреля/мая 2018 года (возможны изменения).
Последняя возможность приобрести билеты на матчи появится у болельщиков в ходе этапа продаж «в последний момент», когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнётся 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года.
Все подробности о продаже билетов на ЧМ-2018 доступны на сайте ФИФА.