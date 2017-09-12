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«Бенфика» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция начнётся 12 сентября в 21:45

12 сентября 2017, вторник. 16:59 Футбол

12 сентября в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и ЦСКА. Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бенфика» — ЦСКА.

Встречу 12.09.2017 рассудит испанская бригада арбитров во главе с рефери Альберто Ундиано Мальенко.

Ранее команды встречались друг с другом 2 раза. В рамках 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-2004/05 в первом матче ЦСКА одержал победу, а ответная встреча завершилась вничью.

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Португальский аналитик предположил, в каком составе «Бенфика» сыграет с ЦСКА
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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