«Барселона» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Во вторник, 12 сентября, на испанском стадионе «Камп Ноу» состоится матч 1-го тура группы D Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус».
Встреча состоится в 21:45 мск. Чемпионат проведёт онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Ювентус».
Матч 12.09.2017 будет обслуживать бригада арбитров во главе со словенцев Дамиром Скоминой.
Ранее команды встречались 13 раз. Пять матчей закончились победой «Барселоны», столько же побед на счету «Ювентуса» и три встречи завершились вничью.
В последний раз команды встречались в июле 2017 года в рамках Международного кубка чемпионов. Тогда «Барселона» победила «Ювентус» со счётом 2:1.