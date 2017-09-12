Давид Луис: лучшее, что есть в футболе для меня, — это большие матчи

Защитник «Челси» Давид Луис признался, что рад плотному календарю синих после возвращения в Лигу чемпионов. Лондонцы до конца сентября проведут шесть матчей.
«Для меня лучший месяц, когда можно играть много, много фантастических матчей. Однажды ты закончишь играть в футбол, поэтому ты должен получать удовольствие от подобных возможностей. Ты должен постараться проявить себя лучшим образом, отдать всё, что у тебя есть.
Думаю, лучшее, что есть в футболе для меня, — это большие матчи. У нас было это в прошлом сезоне АПЛ, но не в Лиге чемпионов. В Европе ты играешь против команд с разной культурой и из разных стран, это очень высокий уровень, на котором выступает множество фантастических игроков и клубов», — цитирует Луиса пресс-служба «Челси».
Кэхилл: чувствуем, что возвращаемся туда, где и должен быть «Челси»