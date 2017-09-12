«Манчестер Юнайтед» — «Базель»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Во вторник, 12 сентября, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 1-го тура группы A Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Базель».
Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию «Манчестер Юнайтед» — «Базель».
Встречу 12.09.2017 рассудит французская бригада арбитров во главе с рефери Рудди Букке.
Ранее команды встречались друг с другом четыре раза. Одна победа на счету «Манчестер Юнайтед», в одном матче победил «Базель» и два завершились вничью.
Последняя встреча между этими командами состоялась в декабре 2011 года и завершилась победой «Базеля» со счётом 2:1.