Зидан: мы многого можем добиться с тем составом, который есть у «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с кипрским клубом АПОЭЛ отметил, что его команде не хватает нападающих.
«Это правда, что, когда вы смотрите на игроков, которые были у вас и тех, кто есть, может показаться, что нам не хватает нападающего. Мне бы хотелось, чтобы Мората остался, но он хотел больше играть и пришлось отпустить его. Невозможно было подписать другого игрока, но я верю в Майораля, потому что он голоден до голов.
У нас также есть Карим Бензема и Гарет Бэйл. С этим составом мы можем добиться многого. Меня интересуют мои игроки, а то, что происходи снаружи, не изменит моих планов. В прошлом году тоже бывали неудачные матчи. Мы недовольны результатом, но это футбол. Ничего менять не собираемся, просто завтра постараемся сыграть лучше и выиграть матч. Мы обладатели трофея, но всё начинается с нуля», — цитирует Зидана Marca.
Матч «Реал» — АПОЭЛ состоится 13 сентября. Начало – 21:45 мск.