«Селтик» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Во вторник, 12 сентября, на стадионе «Селтик Парк» в Глазго состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между шотландским «Селтиком» и французским «ПСЖ».
Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Селтик» — «ПСЖ». Игру обслужит судейская бригада во главе с Даниэле Орсато из Италии.
Ранее команды встречались лишь дважды — в рамках Кубка обладателей кубков УЕФА в сезоне-1995/96. Оба матча выиграл клуб из Парижа — со счётом 3:0 на выезде и 1:0 дома.
«Бавария» – «Андерлехт»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45