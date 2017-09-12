Касаев: в скандинавском футболе очень много борьбы, иногда даже грубости

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев поделился ожиданиями от матча с «Копенгагеном» (14 сентября) в первом туре группового этапа Лиги Европы.
«За датским чемпионатом пристально не слежу. Но скандинавский футбол в принципе славится тем, что в нем очень много борьбы, иногда даже грубости. Датчане высокие, крепкие и сильные.
Самое яркое воспоминание о матче с командой из Дании? Игра против «Копенгагена» в Лиге чемпионов. Я тогда ещё выступал за «Рубин». Хорошая, крепкая команда. Мы могли побеждать, но уступили. В конце игры у меня был хороший момент, очень жалею, что не забил. Надеюсь, получится в этот раз. Наш матч тогда собрал полный стадион, хорошая была атмосфера", — цитирует Касаева пресс-служба «Локомотива».
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