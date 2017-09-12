Глушаков вспомнил свой гол «Марибору», забитый в составе «Локомотива»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (13 сентября) вспомнил свой гол в ворота словенской команды в 2012 году.
Тогда Глушаков, выступая за «Локомотив», поразил ворота «Марибора» в товарищеской игре, которая закончилась со счётом 1:1. В голевой комбинации «железнодорожников» приняли участие выступающий за «Спартак» Александр Самедов, а также воспитанник красно-белых Роман Шишкин.
«Из архивчика! Спартаковцы соорудили гол „Марибору“! Самедов – Шишкин – Глушаков. Бывших красно-белых не бывает», — написал Глушаков в своём «инстаграме».
Видео гола можно посмотреть в «Инстаграме».
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