Защитник «Вардара» перед матчем с «Зенитом»: надеемся продолжить победную серию

Защитник «Вардара» Тигран Барсегян поделился ожиданиями от домашнего матча группового этапа Лиги Европы с «Зенитом», который состоится 14 сентября.
«В предыдущих матчах в еврокубках мы показали, что у нас хорошая команда и мы можем играть с любым соперником. Особенно на своём поле, где мы одержали три победы в трёх матчах. Мы надеемся, что эта серия продолжится и в матче с „Зенитом“. Мы играем против очень сильной команды, но так же было с „Фенербахче“ и мы выиграли оба матча.
В Скопье вместе с нашими болельщиками мы можем добиться ещё одного отличного результата», — приводит слова Барсегяна официальный сайт „Вардара“.
В предыдущих матчах в еврокубках на своём поле македонская команда обыграла «Мальмё», «Копенгаген» и «Фенербахче».