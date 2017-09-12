Глава минспорта РТ: замены поля на стадионе «Казань Арена» не планируется

Министр по делам молодёжи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов назвал предварительные сроки готовности Казани к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, а также заявил, что замена поля на стадионе «Казань Арена» больше производиться не будет.
«Мы планируем, что где-то к концу мая будем полностью готовы к чемпионату. Мы сейчас ведём переговоры с Российским футбольным союзом, чтобы ещё весной провести несколько тестовых мероприятий в Казани. Вы знаете, что мы впервые тестировали эту систему Fan ID, который также будет работать на чемпионате по футболу. В силу определённых обстоятельств мы планируем увеличить число точек выдачи Fan ID.
Замены поля не планируется. Мы с вами прошли уже все эти замены. По каждой из замен были реально объективные причины», — заявил Леонов, добавив, что сегодня на стадионе применена самая современная технология реализации футбольных полей с технологией прошивки поля. По его словам, стадион перейдёт под оперативное управление оргкомитету за 42 дня до начала турнира.
Министр спорта РТ не оставляет надежд на удешевление билетов на матчи чемпионата мира в Казани.
«Мы будем рекомендовать более лояльную цену либо сделать для внешнего пользования одно, для россиян — другое. Большое количество людей хотят посетить футбол. Мы здесь можем только рекомендовать. Надеемся, что нас ФИФА услышит, пойдет нам навстречу и билетная программа будет реализована более лояльно», — приводит слова Леонова «БИЗНЕС Online».