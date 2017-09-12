175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Глава минспорта РТ: замены поля на стадионе «Казань Арена» не планируется

12 сентября 2017, вторник. 18:16 Футбол

Министр по делам молодёжи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов назвал предварительные сроки готовности Казани к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, а также заявил, что замена поля на стадионе «Казань Арена» больше производиться не будет.

«Мы планируем, что где-то к концу мая будем полностью готовы к чемпионату. Мы сейчас ведём переговоры с Российским футбольным союзом, чтобы ещё весной провести несколько тестовых мероприятий в Казани. Вы знаете, что мы впервые тестировали эту систему Fan ID, который также будет работать на чемпионате по футболу. В силу определённых обстоятельств мы планируем увеличить число точек выдачи Fan ID.

Замены поля не планируется. Мы с вами прошли уже все эти замены. По каждой из замен были реально объективные причины», — заявил Леонов, добавив, что сегодня на стадионе применена самая современная технология реализации футбольных полей с технологией прошивки поля. По его словам, стадион перейдёт под оперативное управление оргкомитету за 42 дня до начала турнира.

Министр спорта РТ не оставляет надежд на удешевление билетов на матчи чемпионата мира в Казани.

«Мы будем рекомендовать более лояльную цену либо сделать для внешнего пользования одно, для россиян — другое. Большое количество людей хотят посетить футбол. Мы здесь можем только рекомендовать. Надеемся, что нас ФИФА услышит, пойдет нам навстречу и билетная программа будет реализована более лояльно», — приводит слова Леонова «БИЗНЕС Online».

Билеты четвёртой категории на ЧМ-2018 для россиян будут стоить от 1280 рублей
Источник: БИЗНЕС Online Сообщить об ошибке
Теги
ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
12 сентября 2017, вторник
18:16 Глава минспорта РТ: замены поля на стадионе «Казань Арена» не планируется
17:13 Билеты четвёртой категории на ЧМ-2018 для россиян будут стоить от 1280 рублей
16:56 Продажа билетов на матчи чемпионата мира — 2018 стартует 14 сентября
16:21 Южная Африка согласна переиграть отборочный матч ЧМ-2018 с Сенегалом
15:27 Попов: было бы фантастикой сыграть за сборную Болгарии на ЧМ-2018 в России
12:22 На арене в Ростове-на-Дону начался монтаж первого информационного табло
11:42 Дм. Черышев: у такого города, как Нижний Новгород, должен быть клуб в РФПЛ
11:07 Главный тренер сборной Северной Ирландии арестован за вождение в нетрезвом виде
09:23 Хьюз: Батлэд сделал хорошую заявку, чтобы стать первым номером в сборной Англии
06:34 Найнгголан: меня могут оставить без чемпионата мира
01:56 FA попросила у ФИФА защиты от российских хакеров на ЧМ-2018
01:10 Черчесов: Кокорин прекрасно знает, над чем ему надо было подумать и поработать
00:24 Перу попросила ФИФА перенести матч с Аргентиной на другой стадион
11 сентября 2017, понедельник
23:11 Райола: Вентуре не хватает характера, чтобы поставить Доннарумму вместо Буффона
20:10 Орлов дал прогноз на будущее Кокорина после ЧМ-2018
11:48 В Красноярске показали кубок чемпионата мира
00:43 Новым послом ЧМ-2018 от Волгограда стала олимпийская чемпионка Лариса Ильченко
10 сентября 2017, воскресенье
16:14 Ван Гал: в сборной Промес мог бы хорошо выполнять роль нападающего в схеме 3-5-2
9 сентября 2017, суббота
23:30 Бразильская модель будет предсказывать результаты игр ЧМ-2018 своими ягодицами
15:39 Трезеге: вкус кубка ЧМ не изменился, хорошо, что удалось поцеловать его
15:33 Путин принял участие в церемонии старта тура кубка ЧМ-2018 в «Лужниках»
15:12 Бебето: «Лужники» — прекрасный стадион, мне очень понравился
14:52 Инфантино — о «Лужниках»: Россия и Москва могут гордиться таким стадионом
8 сентября 2017, пятница
18:14 Мутко: сборная России будет играть с непосредственными участниками ЧМ-2018
16:22 Сборная России сыграет с командами Южной Кореи и Ирана
12:23 ФИФА открыла дисциплинарное дело против Алли, показавшего неприличный жест
07:12 За право проведения ЧМ-2026 поборется 41 город США, Канады и Мексики
05:39 Жевнов вошёл в тренерский штаб сборной Беларуси
04:47 Асприлья: как Месси может играть в сборной вместе с этим стадом ослов?
01:36 Тысячи чилийцев планируют марш, выступая за расставание Алексиса с девушкой
00:56 Ле Гре: продление контракта с Дешамом обсудим после выхода сборной Франции на ЧМ
7 сентября 2017, четверг
23:25 Черчесов: купил iPhone, чтобы быть ближе к футболистам
19:01 Орлов: почему мы, петербуржцы, платим за перенос медиацентра «Крестовского»?
15:10 Нобоа: сыграть на чемпионате мира в России – это моя мечта
10:24 Марсело: с тренером Тите сборная Бразилии вернётся на вершину
10:15 Месси может не сыграть с «Севильей», если Аргентина попадёт в стыковые матчи ЧМ
10:00 В гостях у семьи Дзагоевых: красавица жена, милые дети, бильярд и пианино. Фото
09:39 Главный тренер сборной Узбекистана отстранён от своей должности
09:36 Луческу: лучше бы матч Турции с Украиной судил Кошшои
08:51 На «Волгоград Арене» проведут три тестовых матча перед ЧМ-2018
01:28 Защитник тульского «Арсенала» Сунзу вошёл в сборную тура отбора ЧМ-2018 в Африке
00:56 Райт: Алли понял, что поступил наивно и глупо, показав средний палец
00:40 Защитник «Баварии» Алаба выбыл из строя из-за травмы в матче за сборную Австрии
6 сентября 2017, среда
21:41 Степаненко: сборная Украины пропустила от Исландии, и всё посыпалось
20:53 Бэйл: если бы я не верил в прямое попадание Уэльса на ЧМ, меня бы здесь не было
Все новости RSS
Партнерский контент