Фред: Фонсека делает акцент на грамотной защите «Шахтёра» в матче с «Наполи»

Полузащитник «Шахтёра» Фред Родригес поделился ожиданиями от матча с «Наполи» (13 сентября) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы готовы к сложным матчам в Лиге чемпионов. Главное – ни в коем случае не снижать набранного уровня формы. Играть в таком турнире – большая честь для любого футболиста. Испытываем радость, что вернулись к этим соревнованиям. Вполне сфокусированы на них и будем отдаваться максимально.
Стоит помнить, что «Наполи» – квалифицированная команда. Футболисты очень быстрые. Но эти компоненты присущи и «Шахтёру». Паулу Фонсека делает акцент на грамотной защите. Надеюсь, завтра будет интересная игра со стороны обеих соперников», — цитирует Фреда Tribuna со ссылкой на эфир телеканала «Футбол 1».
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