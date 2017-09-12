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Геркус и Штоффельсхаус провели встречу с игроками «Казанки»

12 сентября 2017, вторник. 19:10 Футбол

Президент «Локомотива» Илья Геркус и спортивный директор клуба Эрик Штоффельсхаус встретились с футболистами «Казанки».

Как сообщает официальный сайт «Казанки», Геркус положительно оценил выступление команды на старте первенства ПФЛ.

«Ребята, вы большие молодцы. За восемь туров первенства уже успели показать всем, кто такие парни из московской «Казанки». Да, были турнирные неудачи, болезненное поражение от «Чертаново», но в основном от вашей игры только яркие положительные впечатления. Вы уже оценили ПФЛ и, считаю, это успешный первый опыт в профессиональном футболе. Продолжайте также играть, наслаждаться футболом и у вас всё обязательно получится!», — заявил Геркус.

Руководители клуба поинтересовались у ребят, чья была идея в последнем матче разыграть пенальти в стиле «Барселоны». Капитан «Казанки» Иван Галанин признался, что этот трюк они задумывали на двоих с Тугаревым. «Это было круто! И вам понравилось, и зрителям», — отметил Штоффельсхаус.

«Вы приняли важное решение – играть за «Казанку». Это прекрасная возможность для таких молодых перспективных футболистов улучшить свои навыки и научиться многим вещам, которые вам понадобятся в дальнейшей карьере. Мы даём всё для вас, чтобы вы засияли. От вас лишь требуется усердно работать на тренировках, достигать успеха в матчах», — заявил спортивный директор «Локомотива».

«Казанка» после восьми туров располагается на четвёртой строчке в таблице зоны «Запад» первенства ПФЛ, отставая от лидирующего «Чертаново» на восемь очков.

Геркус и Штоффельсхаус провели встречу с игроками «Казанки»

Геркус и Штоффельсхаус провели встречу с игроками «Казанки»

Фото: http://fckazanka.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Казанка ФК Локомотив Илья Геркус Эрик Штоффельсхаус Фото
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
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