Вагнер Лав: «Бенфика» — фаворит матча с ЦСКА, потому что играет дома

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «армейцы» в гостях сыграют с «Бенфикой».
«Матч будет сложным для обеих команд. «Бенфика» – фаворит, потому что играет дома, перед своими болельщиками. Но в футболе всё решается на поле. Тот, кто допустит меньше ошибок, победит в этом матче», – приводит слова бразильского форварда A Bola со ссылкой на Renascença.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бенфика» — ЦСКА. Начало — в 21:45 мск.
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