Фонсека: наставник «Наполи» Сарри является лучшим итальянским тренером

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча с «Наполи» (13 сентября) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Не знаю, насколько сложной будет эта игра. Понятно, что мы подготавливались немного по-другому, но никогда не меняем свои принципы игры. Прекрасно понимаем, насколько сложный соперник. В плане коллективных действий „Наполи“ — одна из самых сильных команд в Европе.
В прошлом сезоне эта команда проиграла в чемпионате только четыре игры, став лучшей атакующей командой с 94 забитыми голами. Нам нужно быть практически идеальными, чтобы справиться с «Наполи». Я очень уважаю эту команду, очень уважаю тренера (Маурицио Сарри. — прим. «Чемпионата»), который является лучшим итальянским тренером. Команда в плане коллективных действий очень сильна, а индивидуальные качества делают её только сильнее", — цитирует Фонсеку Footboom.