Хомуха: ничья в игре с «Бенфикой» будет для ЦСКА положительным результатом

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сойдутся лиссабонская «Бенфика» и московский ЦСКА. Встреча состоится 12 сентября в Лиссабоне.
«ЦСКА предстоит провести сложный матч. «Бенфика» всегда хорошо играет на своём поле при поддержке трибун. Я бы пожелал «армейцам» завоевать очки в матче, неважно, как они это сделают. Лучше, конечно же, выиграть, но на это тяжело рассчитывать с учётом всех проблем с составом у ЦСКА. Ничья в этом матче – положительный результат», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.
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«Бенфика» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция начнётся 12 сентября в 21:45