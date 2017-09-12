«Спартак» выделил болельщикам «Ливерпуля» 1 145 билетов на матч в Москве

«Ливерпуль» на своём официальном сайте сообщил, что гостевой матч со «Спартаком» (26 сентября) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов смогут посетить 1 145 фанатов. Именно такое количество билетов выделили английскому клубу красно-белые.
Цена одного билета для фанатов «Ливерпуля» составит £ 27. Продажа откроется на официальном сайте красных вечером 15 сентября и закроется 19 сентября. Билеты смогут купить только те болельщики «Ливерпуля», которые ранее уведомили клуб о намерении отправиться в Москву.
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