А. Егоров: Попова нужно было удалять за фол против Канунникова

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мыслями о судействе матча 9-го тура РФПЛ «Спартак» — «Рубин» (1:0). Встречу обслуживала бригада Сергея Лапочкина из Санкт-Петербурга.
«На 19-й минуте Попов грубо сбил Канунникова. Конечно, жёлтая карточка за такой эпизод — это ошибка. Нужно было удалять спартаковца. Не знаю, почему Сергей показал только жёлтую. Повторы здесь не нужны — это нарушение по всем критериям однозначно должно караться красной карточкой. Прямая нога, шипы, скорость — для меня никаких отговорок быть не может.
Перед этим Промес попал локтем в лицо сопернику. Моё мнение — для красной карточки нет оснований. Не было акцентированного удара, был пронос руки, и жёлтая карточка закономерна», — сказал Егоров в эфире программы «Свисток».