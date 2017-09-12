А. Егоров: фола на Кокорине не было, он упал, но это не основание для пенальти

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил некоторые эпизоды матча 9-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» (0:0). В частности, по мнению Егорова, в эпизоде с падением в штрафной хозяев нападающего петербургской команды Александра Кокорина нарушения правил не было.
«В конце первого тайма в штрафной соперника упал Кокорин. Я смотрел матч в прямом эфире, и для меня там фола не было. После слов Кокорина посмотрел более внимательно и подумал, что контакт мог быть руками, но этого не было. Формально небольшой контакт ногами был, но я, ставя себя на место Алексея Сухого, тоже не назначил бы пенальти. Футбол — контактный вид спорта, и это был небольшой контакт. Александр упал, но это не основание для назначения пенальти.
На 47-й минуте Кокорина сбили неподалёку от штрафной. Сов получил жёлтую карточку, и из-за этого пропустит следующую игру. В этом моменте карточку не надо было показывать. Я читал интервью Муравьёва, и не дело генерального директора говорить такие вещи. Мы должны уважительно относиться друг к другу. Понятно, что „Динамо“ потеряло ведущего игрока в преддверии важной игры, но ошибки — часть футбола. Ну что теперь делать? Может быть, организуем баттл с Муравьёвым?
На 66-й минуте Темников пошёл в подкат, но ноги у него не прямые. Он просто промахнулся по мячу, и, по инерции, нога пошла вверх. Здесь нет агрессии, и потому это жёлтая карточка. Не было ни прыжка, ни скорости — просто фол по неосторожности. Для меня это не удаление. Игровой момент, несчастный случай. Кровь у Паредеса? Чиркнуло шипами, и отсюда появилась кровь. Умысла не было», — заявил Егоров в эфире программы «Свисток».