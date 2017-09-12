«Барселона» — «Ювентус»: У. Дембеле впервые выйдет в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Ювентуса» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». В стартовом составе каталонцев впервые выйдет на поле новичок клуба Усман Дембеле.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Иньеста, Ракитич, Дембеле, Месси, Суарес.
«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Бенатия, Барцальи, Алекс Сандро, Пьянич, Матюиди, Бентанкур, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 21:45 по московскому времени.