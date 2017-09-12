Каррера: «Спартак» готов играть с «Марибором» первым номером

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча с «Марибором» (13 сентября) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Марибор» — топовая в Словении команда, они выиграли много титулов. Матч точно будет нелёгким. Мы изучали эту команду и готовы играть первым номером.
Решили тренироваться в Москве не из-за опоздавшего самолёта. Судя по погоде, сделали правильный выбор, отказавшись от занятия в Мариборе.
Мечта ли для меня Лига чемпионов? Мечта — это работа, к которой испытываешь страсть. Я нахожусь в футболе много лет и как игрок, и как тренер, и, конечно, Лига чемпионов важна. Но главное, испытывать страсть к работе.
Мы хорошо поработали над нашими ошибками, чтобы они не повторялись в будущем. Несмотря на наше восьмое место в таблице, мы выиграли Суперкубок и одержали победу в последнем матче. «Спартак» уверен в себе", — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.