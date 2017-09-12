В «Соколе» прокомментировали скандальный судейский эпизод в игре с «Энергомашем»

Спортивный директор «Сокола» Сергей Оголев прокомментировал судейство в матче второго дивизиона России с «Энергомашем» (0:0). В одном из эпизодов судья Ранэль Зияков сначала достал жёлтую карточку и хотел показать её игроку «Энергомаша» за фол, но поговорил с нарушителем и передумал. Для игрока «Энергомаша» это была бы вторая жёлтая карточка в матче.
«Момент очень интересный, и мне бы хотелось разделить его на две части: само нарушение и то, что случилось после. Если говорить про нарушение, то моё мнение такое, что игрок Белгорода в этой ситуации играет в подкате, высоко поднимает ногу и попадает в колено нашему футболисту. Это вторая жёлтая карточка, железная, и судья должен был её показать, но этого не сделал. Момент получился довольно нелепый. Судья достаёт из кармана жёлтую карточку, делает несколько шагов в сторону игрока, и, после того как игрок произносит, наверное, волшебные слова, карточка исчезает обратно в кармане судьи.
С судьёй я не общался, но общался с инспектором. Он сразу принял решение защищать судью. Сказал, что это фол по неосторожности, что футболист старался сыграть в мяч в подкате. Но, позвольте, какие это подкаты, когда нога в воздухе, бьёт в колено нашему футболисту? Это такие воздушные подкаты? Ну мы слышали про воздушные подножки, а теперь у нас воздушные подкаты. Конечно, мы разошлись во мнениях с инспектором.
Было ещё два спорных момента, но мы посмотрели запись — там арбитру было трудно принять решение. При подаче углового игрок Белгорода отмахнулся, нанёс удар локтем. Мы считаем, что это красная карточка, но арбитр показал жёлтую. И момент с падением нашего нападающего в штрафной площади. Судья был перекрыт, просто не видел момента, но принял решение также в пользу гостей», — сказал Оголев в эфире программы «Свисток».
Видео эпизода можно посмотреть в YouTube.