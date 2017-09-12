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Месси, Роналду, Касильяс и Пирло претендуют на премию Golden Foot

12 сентября 2017, вторник. 21:44 Футбол

Стали известны имена десяти футболистов, которые претендуют на престижную премию Golden Foot в 2017 году. Эта награда вручается игрокам в возрасте не менее 28 лет за вклад в развитие футбола. Выиграть премию можно только один раз.

В список 10 претендентов на Golden Foot попали Лионель Месси, Луис Суарес (оба — «Барселона»), Криштиану Роналду, Серхио Рамос (оба — «Реал»), Мануэль Нойер, Арьен Роббен (оба – «Бавария»), Икер Касильяс («Порту»), Тьягу Силва («ПСЖ»), Яя Туре («Манчестер Сити») и Андреа Пирло («Нью-Йорк Сити»).

Победитель будет определён по результатам голосования на официальном сайте Golden Foot. Награду вручат во время церемонии в Монако, которая пройдёт 7 ноября.

Буффон стал обладателем престижной награды Golden Foot
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бавария Манчестер Сити Нью-Йорк Сити ПСЖ ФК Барселона ФК Порту ФК Реал Мадрид Андреа Пирло Арьен Роббен Икер Касильяс Криштиану Роналду Лионель Месси Луис Суарес Мануэль Нойер Серхио Рамос Тьягу Силва Яя Туре
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
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