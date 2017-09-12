Гвардиола подтвердил, что Эдерсон может сыграть с «Фейеноордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что, несмотря на швы, наложенные на порезы на лице, голкипер «горожан» Эдерсон может сыграть в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» 13 сентября. В то же время капитан команды Венсан Компани продолжает восстанавливаться после травмы.
«Эдерсон с нами, но Венсан остался в Манчестере. Венсан чувствует себя намного лучше, думаю, скоро он будет в строю. Эдерсон в хороших руках, и завтра мы поговорим с ним и остальными игроками. Все игроки нашей команды обладают сильной волей – это профессионалы, которые хотят играть.
Ближайшие недели будут решающими для Венсана. Надеюсь, скоро он будет с командой", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
Вратарь «МС» Эдерсон хочет сыграть с «Фейеноордом», несмотря на наложенные швы